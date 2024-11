Metropolitanmagazine.it - Francesco Guccini, la critica al governo Meloni: ”Sono illiberali e non accettano critiche, non è colpa mia se delle mie canzoni non ha capito nulla”

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

hato aspramente ildella Premier Giorgia. Dopo Vasco Rossi, anche il cantautore – in un’intervista al Il Fatto Quotidiano – ha espresso la sua opinione sull’attuale situazione politica., aspraalFoto di Fabrizio Fenucci ©Il cantautore, 84 anni lo scorso 14 giugno, si è raccontato al giornalista Andrea Scanzi in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Nell’intervista il Maestrone di Pavana ha parlato del suo ultimo libro Così eravamo. Giornalisti, orchestrali, ragazze allegre e altri persi per strada edito Giunti, in cuiracconta la sua adolescenza, la vita di provincia, la giovinezza vissuta fra l’Appennino e Modena durante il dopoguerra, atmosfere che ricordano unasuepiù amate, Piccola Città.