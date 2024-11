Movieplayer.it - Deliver Me From Nowhere: il cast del biopic su Springsteen si arricchisce di tre nuovi personaggi

Treattori si sono uniti aldelsuche vede Jeremy Allen White nei panni del protagonista. Marc Maron, Gaby Hoffmann e David Krumholtz sono entrati a far parte deldelsu BruceMe" di Jeremy Allen White. Maron interpreterà Chuck Plotkin, il produttore musicale che ha masterizzato l'album "Nebraska" di, trasformando i suoi demo su cassetta non elaborati in un disco di alta qualità. La Hoffmann interpreterà la madre di, Adele, una cantante che è morta all'età di 98 anni all'inizio di quest'anno. Krumholtz interpreterà Al Teller, un dirigente dell'etichetta discografica che ha supervisionato la pubblicazione di "Nebraska". Bruce, il manager del rocker è entusiasta di .