Tg24.sky.it - Daniele Migani, chi è il broker accusato di aver truffato clienti vip

con base in Svizzera, risulta tra gli indagati di un'inchiesta condotta dalla procura di Milano che ha portato, nelle scorse ore, al sequestro di 18 milioni di euro da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. I reati a lui contestati, come ha fatto sapere la procura stessa, sono quelli di truffa, abusiva attività finanziaria svolta sul territorio dello Stato e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Tra le vittime della presunta truffa finanziaria sugli investimenti, ci sono anche la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli, il figlio ed ex presidente della Siea, Filippo Nicola Sugar, e una serie di imprenditori. Oltre al designer di auto Giorgetto Giugiaro.