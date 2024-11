Notizie.com - Coppia di sposi scomparsa nel Casertano, la verità in diretta nazionale: “Chiedo scusa. Volevo regalare una gioia a mia moglie”

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

La storia di Pietro e Maria, giovanedidella provincia di Caserta, ha tenuto in apprensione per giorni l’Italia intera.Lasarebbe finalmente emersa. L’hanno raccontata loro stessi insu Rai 3. Pietro e Maria, ladidella provincia di Caserta che ha tenuto per giorni in apprensione l’Italia intera, si è mostrata nelle scorse ore in tv insieme ai loro avvocati.dinel, lain: “” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comUna spiegazione necessaria, anche perché la loro vicenda ha incuriosito ma, soprattutto, preoccupato, tutto il Paese vista l’ampia diffusione mediatica e social in merito alla loro. Qualche giorno fa, infatti, dellasi erano perse completamente le tracce.