Quifinanza.it - Caro materiali edili, quali prezzi rischiano di aumentare dal 2025 e perché

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Il fenomeno delrischia di compromettere il settore dell’zia, che si trova a fronteggiare una situazione sempre più critica.L’aumento dei costi per le imprese che operano nel settore, infatti, potrebbe avere effetti devastanti sui cantieri e sugli investimenti, con un rischio concreto di blocco di migliaia di opere e un impatto negativo sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Se non vengono adottate misure urgenti, ilpotrebbe segnare un punto di svolta per l’intero settore.Il rischio di un “cambio di marcia” nelSecondo Federica Brancaccio, presidente dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori), l’assenza nella Manovradi una proroga delle misure contro ilrischia di mettere in pericolo ben 10 miliardi di euro di investimenti.