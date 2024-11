Tvzap.it - Carlo Conti, doccia fredda per Barbara D’Urso: cosa succede con “Sanremo”

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

Personaggi Tv. Da quandoha lasciato Pomeriggio Cinque, si parla costantemente del suo ritorno in televisione. Dopo più di 20 anni nei quali ha tenuto compagnia ai telespettatori del pomeriggio di Canale 5, la conduttrice ha lasciato un grande vuoto e i suoi fan sono sicuri che presto la rivedranno al timone di qualche programma. E magari chissà,potrebbe approdare in Rai, dopo il successo che ha avuto con l’ospitata a Ballando con le stelle.intanto ha parlato della possibilità chesalga sul palco dell’Ariston per il Festival di. (nua dopo le foto)Leggi anche: Clizia Incorvaia irriconoscibile: il dettaglio che preoccupa i fanLeggi anche: “È nato Romeo”: la vip italiana è diventata mamma, la gioia più grande dopo il doloretorna in televisione?La famosa conduttrice ha lasciato Mediaset e, in generale, la televisione, ormai più di un anno fa.