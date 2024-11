Cambiamento climatico i dati di Copernicus | Il 2024 sarà l’anno più caldo di sempre Per la prima volta superata la soglia di +15 gradi

Ilfattoquotidiano.it - Cambiamento climatico, i dati di Copernicus: “Il 2024 sarà l’anno più caldo di sempre. Per la prima volta superata la soglia di +1,5 gradi”

Ilsicuramentepiùmai registrato e il primo anno con temperature superiori di oltre 1,5°Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Lo afferma il serviziosui cambiamenti climatici (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea. L’annuncio arriva dopo la consultazione deidi ottobreche, come quelli di ogni mese, riguardano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Tutti i risultati si basano su analisi generate al computer e secondo il set diEra5, utilizzando miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.