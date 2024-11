Ilfattoquotidiano.it - Call of Duty: Black Ops 6 – nella prova il multiplayer oscilla tra alti e bassi, splende invece il single player

Puntuale come ogni anno, il nuovo capitolo diofè finalmente arrivato e conofOps 6, Activision e Treyarch puntano a ridefinire ancora una volta il mondo degli FPS. Questo nuovo capitolo cerca di mantenere l’essenza dei precedenti titoliOps, ma aggiunge novità interessanti sia per quel che riguarda la campagna che nelle modalità, promettendo un’esperienza di gioco immersiva e ricca di adrenalina.Unda pelle d’ocaGuerra, spionaggio, servizi segreti, tradimenti e tantissima azione: durante la campagna diofOps 6 ci ritroveremo catapultati in uno dei migliori film d’azione anni ’90 mai visti. 1991: all’inizio dell’Operazione Desert Storm gli agenti della CIA Troy Marshall e William “Case” Calderon, con il supporto dell’operativa Jane Harrow, vengono inviati al confine tra Iraq e Kuwait per portare in salvo un importante Ministro iracheno.