Anteprima24.it - Asl di Benevento: trasferimento temporaneo dei servizi veterinari

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’impegno dell’ASLnel ridisegnare e rinnovare le proprie sedi die ambulatori prosegue senza sosta. Nell’ambito di questo progetto di ammodernamento, reso possibile anche grazie ai fondi PNRR, a breve idi Sanità Animale (Area Funzionale “A”), Ispezione degli Alimenti (Area Funzionale “B”) e Igiene delle Produzioni Zootecniche (Area Funzionale “C”) verranno trasferiti, in via provvisoria, a San Giovanni di Ceppaloni, nei locali dell’ex edificio scolastico in Piazza dei Martiri, messi a disposizione in comodato d’uso gratuito dal Comune di Ceppaloni.Questocoinvolge sia le Unità Operative Complesse che iterritoriali, senza alcuna variazione delle prestazioni offerte; restano invariati, infatti, i giorni di apertura al pubblico, i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail e le modalità di accesso.