AEW | Mark Davis pronto al ritorno sul ring

è stato fuori dai palinsesti AEW per un anno a causa di un infortunio al ginocchio che ha richiesto un’operazione.L’ex membro degli Aussie Open ha lottato l’ultima volta proprio a Wrestledream 2023 in coppia con Kyle Fletcher perdendo contro gli FTR.Nella puntata di Dynamite del 30 Ottobre ha fatto il suoa sorpresa on screen confrontandosi con il suo ex tag team partner Fletcher, ora membro della Don Callis Family.Sean Ross Sapp di Fightful ha fatto sapere che il suosulè vicino visto che è stato dichiarato di nuovo idoneo a lottare. Non si ha ancora però una data precisa di quando ciò avverrà.e Fletcher sono stati tra l’altro IWGP Tag Team Champions e ROH World Tag Team Champions. I due hanno debuttato per la AEW nel 2022 firmando ufficialmente con essa nel Maggio 2023.