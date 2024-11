Va a fare la spesa e non torna a casa da ieri | si cerca Carolina

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ uscita dinella giornata di martedì perlae si sono perse le sue tracce. A lanciare l’allarme, con regolare denuncia alle Forze dell’Ordine, è la famiglia diMucci, una donna di 84 anni residente in via Tuoro Cappuccini: è stata vista per l’ultima volta martedì mattina mentre faceva acquisti al supermercato Conad di via Bellabona. Da lì avrebbe dovutoritorno a, ma i familiari, non vedendola arrivare, hanno subito lanciato l’allarme. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche, ipotizzando che la signora Mucci possa aver avuto un episodio di disorientamento. Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia avvistata è invitato a contattare i Carabindi Avellino. L'articolo Va alae nonda: siproviene da Anteprima24.