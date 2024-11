Ilgiorno.it - "Un esempio per tutti". Benemerenza a Giada

Di medaglie e coppe(in foto col padre) ne ha vinte parecchie. Del Medaglione di San Martino, di cui verrà insignita sabato, però è particolarmente fiera, perché non se lo aspettava e perché le è stato assegnato dal sindaco e dagli assessori del suo paese, Calolziocorte. Il sindaco Marco Ghezzi e gli assessori della Giunta hanno attribuito il Medaglione di San Martino, la massimacivica del paese della Valla San Martino, una sorta di Ambrogino d’oro calolziese, alla beniamina di casa, campionessa di danza paralimpica di 19 anni. "Per aver partecipato e aver vinto numerose competizioni a livello regionale, nazionale e internazionale portando nel mondo il nome di Calolziocorte", recita la motivazione. "Sono felicissima e orgogliosa", ringrazia, che non potrà tuttavia ritirare l’onorificenza di persona perché impegnata a Bratislava, in Slovacchia, con gli altri compagni della Rosy Dance di Villongo, che è la sua squadra.