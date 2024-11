Stoccarda-Atalanta oggi in tv in chiaro? Canale orario e diretta streaming Champions League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Sarà visibilein tv inla sfida della quarta giornata ditra? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Un solo punto separa in classifica le due squadre, protagoniste in positivo di quest’avvio di coppa (nonostante un inaspettato pareggio casalingo, rispettivamente contro Sparta Praga e Celtic) e determinate a risalire la china per assicurarsi quantomeno di finire tra le prime 24.leggermente favorito alla vigilia in virtù del fattore campo. Calcio d’inizio in programma alle ore 21.00 alla MHPArena. Il match sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e insu NOW e Sky Go. NON è prevista dunque unainin tv inSportFace.