Quifinanza.it - Stati Generali della Green Economy, nel 2023 l’Ue ha tagliato il 31% delle emissioni

L’impegno verso la sostenibilità climatica è ormai una priorità per le principali economie mondiali, con i grandi emettitori come Cina,Uniti, Unione Europea e India che giocano un ruolo centrale. Questi paesi sono responsabili di circa il 60%di CO2 globali e stanno investendo ingenti risorse in progetti e programmi per raggiungere l’obiettivo del “net zero”, un traguardo che prevede la riduzionea livelli tali da bilanciare quelle rilasciate nell’atmosfera. Questi sforzi, sebbene cruciali, sono ancora lontani dall’essere sufficienti per fermare il riscaldamento globale, ma rappresentano un passo fondamentale verso un cambiamento sistemico globale. Il tema dell’impegno climatico è stato al centroseconda giornata degli, un summit verde organizzato dal Consiglio Nazionale