Donnaup.it - Solo 2 porzioni a settimana! Abbassa la glicemia e riduce il colesterolo

Leggi tutto su Donnaup.it

Con dueriduci ile la! Cavolfiore. È un ortaggio prezioso per la salute. Fornisce molti nutrienti, ma soprattutto è ricco di fibra, che migliora il transito intestinale eil picco glicemico. Con dueriduci ile la! Se ti piace mangiare il cavolfiore, sappi dunque che fai benissimo. Se però se di quelli che non amano molto il sapore di questa verdura, considera che contiene buone quantità di vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6 e acido folico), C, K ed E. Migliora la salute delle arterie La vitamina K, in particolare, ha proprietà antinfiammatorie che fanno bene alla circolazione. Tra l’altro aiuta a impedire l’accumulo di grassi nel sangue, ciò che potrebbe a lungo termine dare seri problemi alle arterie.