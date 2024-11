Amica.it - Santi Francesi tornano rock con “Potrebbe non avere peso”

(askanews) – Potrebbe nonpeso è una fotografia autentica, senza ritocchi, di Mario Francese e Alessandro Des, ossia i. Il duo torna con il nuovo Ep e tante cose da dire. «In questo caso la nostra musica potrebbe nonpeso. In realtà la musica di tutti quanti potrebbe nonpeso e forse tantissime cose, molte di più di quelle che pensiamo, potrebbero nonpeso. Però esiste il pubblico, esistono le persone e la musica acquista un valore e un peso nel momento in cui viene ascoltata però ascoltata veramente, non sentita ma ascoltata nel senso più letterale del termine». Sei canzoni dall’improntaanni 2000 Sei canzoni dall’improntaanni 2000. «Io e Ale suoniamoda quando abbiamo 16 anni, forse anche prima e quindi ci è venuto naturale tornare un po’ a quel periodo e riprendere gli strumenti in mano semplicemente non c’è una volontà di farsi la bandiera per un niente o andare contro un trend che c’è adesso nel mercato italiano».