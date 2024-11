Iodonna.it - Qual è stato il ruolo delle donne nella sconfitta della candidata democratica? I dati su una fetta di elettorato femminile parlano chiaro

Dopo Hillary Clinton nel 2016, Kamala Harris è la seconda donna che gli Stati Uniti bocciano come potenziale presidente, preferendo ancora una volta Donald Trump. Il risultato elettorale del 2024 non solo segna una nuova vittoria per il tycoon repubblicano, ma evidenzia anche un blocco culturale nel Paese che continua a frenare le ambizioni di leadership, specialmente quando il rivale è un uomo noto per le sue posizioni conservatrici, e per alcuni, addirittura misogine. Mentre Clinton aveva almeno conquiil voto popolare, Harris non è riuscita nemmeno in questo, perdendo sia il consensobianche sia il sostegno degli uomini latini, tradizionalmente in favore dei democratici. Lo stile di Kamala Harris guarda le foto Leggi anche › Da Le Pen a Meloni: perché le leader politiche sono perlopiù di destra? Kamala Harris: il “soffitto di cristallo” resta intatto Il cosiddetto “soffitto di cristallo” per lein politica sembra essersi rafforzato, un ostacolo “più duro e più alto” secondo diversi commentatori sui social media.