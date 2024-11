Oasport.it - Milena Baldassarri ai saluti: “Non è ancora finita, ancora diversi impegni. Ci ho creduto nei momenti difficili”

Si ritira, non si ritira, poco importa. Quello che doveva fare,, lo ha fatto. Ha portato l’Italia per la prima volta in una finale olimpica a Tokyo chiudendo la gara individuale al sesto posto, ha parato il colpo nel vedersi superata a livello italiano da un fenomeno come Sofia Raffaeli ed è riuscita a qualificarsi per la seconda Olimpiade ma, non contenta, è stata di nuovo finalista nell’all around con un ottavo posto finale che ha un grande significato: classe e resilienza. L’atleta ravennate, di stanza a Fabriano, ha comunicato che quella disputata nei Paesi Baschi nei giorni scorsi è stata la sua ultima gara internazionale in carriera ma, per il momento, non si fermerà del tutto: ci sarannoalcune apparizioni in Italia, che daranno modo a tutti gli appassionati di salutarla come una campionessa merita.