Mark Henry: "Ecco quali wrestler ritengo i più divertenti in assoluto"

Recentemente apparso su “No-Contest Wrestling” l”hall of famer,, è stato interrogato su chi secondo lui siano le superstar piùed esilaranti con cui abbia lavorato nel mondo del wrestling. Senza troppe esitazioni, ha subito menzionato Santino Marella. “Santino Marella sicuramente. Quando non sta cercando di essere divertente, è comunque divertente.” In particolare, su Marella, ha raccontato anche un aneddoto nel qualelo chiamò per farsi dire una vecchia battuta che gli aveva fatto per poterla riportare in uno dei suoi show di stand up comedy, ma Marella gli disse che era troppo offensiva per riportarla in pubblico. Tra gli altri nomi ha menzionato anche The Boogeyman, Ron Simmons e JBL comeestremamente. Menzionando in modo particolare la connessione sarcastica tra gli ultimi due.