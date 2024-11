Liberoquotidiano.it - La figuraccia del Pd sull'incontro tra Meloni e Pinelli: gridano allo scandalo? Cosa scordano

Può il capo del governo incontrare il vicepresidente del Csm a palazzo Chigi? Secondo la sinistra no, un evento simile rappresenta uno strappo istituzionale: la nuova polemica è questa. Il piddino Andrea Orlando, fresco di sconfitta alle Regionali liguri ed ex ministro della Giustizia nei governi Renzi e Gentiloni, la spiega così: «A memoria non ricordo di una convocazione del vicepresidente del Csm da parte del presidente del consiglio. Grave la convocazione. Grave chel'abbia accettata. Il silenzio del guardasigilli non sorprende». Stessa accusa mossa dai deputati dell'Alleanza verdi e sinistra: «Non era mai accaduto, prima d'ora, che il vicepresidente del Csm venisse convocato dal presidente del consiglio. La destra giocasfascio».