La Confraternita Tv8: trama e finale spiegazione del film 2019

LaTv8 delLaTv8 delè diretto da Jean-François Rivard. Il thriller prodotto da LifetimeTv, vede come protagonista Ashley Shields, interpretata da Claire Coffee, una donna che per dimenticare il suo passato traumatico decide di seguire l’insidioso percorso offerto dalla sorella iscrivendosi a un gruppo d’aiuto per donne denominato “The Sisterhood”. I torbidi segreti di una setta per un thriller mozzafiato che riprende il genere di Sorelle pericolose.A seguire: LaLacompleta Ashley Shields ha avuto un anno difficile dopo la morte di sua madre, la disintegrazione del suo matrimonio e l’abbandono per una promozione sul lavoro. Quindi, quando sua sorella Jasmine la porta a un gruppo di donne, The Sisterhood, è incuriosita e spera di sentirsi abbastanza autorizzata da cambiare la sua vita.