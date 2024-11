Calciomercato.it - Juventus, nuova bufera sul bianconero: cosa succede dopo Lille

Un calciatore dellanel mirino dei tifosi e non solo. Chestandoil match di Champions League contro ilcontinua a far discutere all’indomani del quarto match di Champions League disputato dai bianconeri. La squadra di Thiago Motta ha ottenuto un pareggio che sta stretto, con Vlahovic che ha risposto a Jonathan David.su Conceicao:. Ancora “accuse” all’esterno portoghese (Foto LaPresse) – Calciomercato.itA far discutere, però, è soprattutto il calcio di rigore concesso ai bianconeri per un fallo ai danni di Conceicao. L’esterno portoghese, già espulsione per simulazione in-Cagliari, riceve nuove ‘accuse’ da parte dei tifosi sui social. L’ex Porto è infatti accusato di essere un “simulatore seriale”.