Liberoquotidiano.it - Juve, un rigore di Vlahovic e un punto in casa del Lille. Thiago Motta con l'amaro in bocca

Lantus non va oltre l'1-1 contro ilin trasferta conche su calcio dipareggia i conti dopo il gol di David. Entrambe le squadre salgono così a quota sette punti in classifica nella classifica della nuova Champions League. David sblocca il risultato al 27' sfruttando un assist di Zhegrova, mentredal dischetto al 60' realizza la rete del pareggio per la squadra di. Ancora un'ottima prestazione delche, dopo i successi spagnoli con Real e Atletico Madrid, trova un pari con laalla Decathlon Arena. La formazione di Genesio gioca bene e passa in vantaggio al 27', con un bel gol di David su assist di Zhegrova. I bianconeri reagiscono e sfiorano il pareggio conal 34' ma trova la grande parata di Chevalier, poi si vede annullare due reti a Koopmeiners per fuorigioco.