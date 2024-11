Calciomercato.it - Inzaghi in Premier, Marotta dice tutto prima di Inter-Arsenal

Il presidente della società nerazzurra parla delle voci sul possibile trasferimento in Inghilterra dell’allenatore A pochi minuti da, il presidente nerazzurro Giuseppeha parlato a ‘Prime Video’ e si è soffermato sulla formazione scelta da, ma anche sul futuro dell’allenatore.indi(LaPresse) – Calciomercato.itsulla formazione scelta dal tecnico e sulla possibilità che ci sia una squadra per il campionato ed una per la Champions: “C’è un’che deve rispondere a queste chiamate e lo fa con tanto onore, perché sono competizioni di qualità, ma l’allenatore gestisce una situazione di stress agonistico e sta a lui decidere chi scende in campo in questa o quella partita”. Il numero uno del club lombardo inoltre parla del nuovo format Champions e sulla necessità di evitare gli spareggi: “Credo che con questo format sia impossibile gestire le partite, bisogna andare in campo per dare il massimo: non solo vincere, ma pensare anche alla differenza reti che può essere importante”.