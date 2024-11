Ilrestodelcarlino.it - I dieci anni del Nuovo Melograno: una doppia rassegna per fare festa

Il Teatrocelebradi emozioni, sperimentazioni e soddisfazioni. Per questoversario, la stagione teatrale si tinge di qualcosa di unico: un cartellone interamente dedicato agli spettacoli della compagnia. "Una scelta – dicono – dettata non solo dalla necessità di sostenere la produzione interna, ma soprattutto dal desiderio di raccontare e condividere il viaggio con il pubblico che ha sempre accompagnato il. In questi, la compagnia ha esplorato temi, linguaggi e storie, mantenendo al centro la sua visione: un teatro in cui l’attore, attraverso corpo e voce, tenta continuamente di trasmettere verità ed emozione". La nuova stagione accompagnerà il pubblico da novembre a marzo e vedrà in scena due rassegne, una di teatro e una letteraria.