Grande Fratello concorrente rimproverata dagli autori | Hanno detto che ho esagerato

Unadelè stataper aver, ma in che senso? E di chi stiamo parlando? Ormai le rigide regole di Pier Silvio Berlusconitravolto tutti e i personaggi coinvolti nelle trasmissioni, anche dietro le quinte, stanno ben attenti a non scontentare ilCapo di Mediaset. La guerra al trash ha avuto inizio con la messa in onda del GF Vip 7, che è stato quello più penalizzato dal nuovo tabula rasa dell’AD dell’azienda. Ma cosa succede ora? A essere colpita dall’onda d’urto di Berlusconi Jr. è Maria Vittoria, ladell’attualedi Signorini. Lei, come altri dei suoi coinquilini, si è spesso schierata contro la storia fra Shaila e Lorenzo che – secondo l’interessata – sarebbe solamente una recita. E perché, allora, è scattata la critica da parte degli? Un’accesa lite scattata fra la gieffina e Lorenzo Spolverato ha fatto sì che la produzione delammonisse Maria Vittoria Minghetti.