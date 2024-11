Lanazione.it - Garofano e i femminicidi: "Investiamo sull’educazione"

La sala si sta riempiendo e i microfoni sono accesi. Al nostro, abbiamo il generale in congedo Lucianoche sta per aprire la tre giorni del congresso nazionale dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi. Siamo all’Hotel Minerva, dove fino a domani saranno discussi i temi legati alla professionalità forense. Con le parole del titolo: "Una giustizia certa: scienza e tecnologia al servizio delle indagini". Generale, l’intelligenza artificiale è uno strumento vantaggioso o un pericolo? "In questo momento ancora non ne conosciamo i confini, abbiamo cominciato adesso ad apprezzare gli aspetti positivi dell’intelligenza artificiale. Per ora ci siamo trovati davanti a vantaggi obiettivi". Il prossimo passo? "Anche se abbiamo la percezione positiva che l’intelligenza artificiale sia ancora più efficiente rispetto alla mente umana e questo ci affascina, è nostro dovere comprenderne limiti e rischi, affidando questo compito agli esperti di settore e mettere dei paletti prima che sia troppo tardi.