Terzotemponapoli.com - Fulgeri: ”De Laurentiis indagato per falso in bilancio?Abbiamo documentato la regolarità dell’operato…”

: abbiamoladell’operato contabile della società. L’operazione dev’essere approfondita con le carte processuali, verificheremo con grande curiosità come si arriva ad una contestazione del genere Fabio, avvocato di Aurelio De, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Deperin bilancio? Deè molto sereno, abbiamoladell’operato contabile della società. L’operazione dev’essere approfondita con le carte processuali, verificheremo con grande curiosità come si arriva ad una contestazione del genere. Il presidente ritiene di aver operato nel pieno rispetto delle regole. I magistrati sono quelli del pool che si stanno occupando anche della vicenda Osimhen e di alcune vicende legate alla Roma ed alla Juventus.