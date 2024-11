Quotidiano.net - Folla per l’addio ad Aurora: "Non sarai dimenticata"

All’ultimo saluto alla 13enne(morta cadendo da un palazzo di sette piani, mentre discuteva con l’ex fidanzatino ora fermato per omicidio) hanno partecipato centinaia di persone, soprattutto coetanei – amici e compagni di scuola –, ma anche tanta gente comune di Piacenza. "Non sarà mai, così come tutte le altre vittime di femminicidio", la sorella Vicktoria ha pianto tanto al funerale al Duomo, dove sono stati fatti volare in cielo palloncini bianchi.