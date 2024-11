Lapresse.it - Elezioni Usa, vince Trump: le voci degli ucraini

Timori ma anche speranza tra i cittadinidopo la rielezione di Donaldalla Casa Bianca. “Non è molto positivo per noi, perché la sua posizione è stata a volte incerta, ha oscillato tra il sostegno e il non sostegno all’Ucraina. È una persona eccentrica, quindi non è molto chiaro come influenzerà noi e il sostegno al nostro Paese negli Stati Uniti”, ha detto Bohdan Pshinka, 32 anni, allenatore di turismo sportivo fermato da The Associated Press nel centro di Kiev. “Penso chesia più oggettivo su ciò che accadrà al nostro Paese, non alimentando solo la speranza, come è stato fatto durante la presidenza di Biden”, ha detto la diciottenne, studentessa di legge Viktoriia Zubrytska parlando delle sue aspettative sul prossimo presidente americano. “è rischioso, ma questo non significa che sia qualcosa di negativo.