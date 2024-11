Lapresse.it - Elezioni Usa, Repubblicani riconquistano il Senato dopo 4 anni a guida Dem

Oltre al presidente, negli Usa si vota anche per il, dove ihanno ufficialmente riconquistato la maggioranzaquattrodi opposizione,avere strappato seggi ai Democratici in Ohio e West Virginia e arginato gli attacchi in Florida e Texas. L’inaspettata battaglia in Nebraska ha spinto iin vantaggio. La senatrice Deb Fischer ha respinto la sfida lanciatale dall’indipendente Dan Osborn. Questo,che ilre repubblicano Ted Cruz del Texas ha sconfitto il democratico Colin Allred. Gli sforzi dei democratici per salvare la loro maggioranza sono stati vanificati anche dalla sconfitta del democratico Sherrod Brown, che in Ohio ha perso la battaglia per la rielezione contro il repubblicano Bernie Moreno,che anche il seggioriale che era stato lasciato vacante in West Virginia dell’ex democratico Joe Manchin era stato vinto dal repubblicano Jim Justice.