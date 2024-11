Tuttivip.it - “E lo dici così?”. Grande Fratello, la rivelazione di Tommaso dalla Spagna: pubblico incredulo

Leggi tutto su Tuttivip.it

Dopo il suo arrivo al Gran Hermano inFranchi ha avuto modo di interagire con i concorrenti iberici, tra cui Maica Benedicto, con la quale ha subito instaurato una conversazione. Incuriosita dai possibili legami lasciati nella Casa italiana, Maica ha chiesto se Franchi sentisse la mancanza di Mariavittoria Minghetti, ma lui ha risposto senza esitazione: “No, non mi manca Mariavittoria. Mi mancano tutti i concorrenti delin generale”. Con questo commento,ha chiarito i suoi sentimenti, mostrando di non nutrire particolari legami. La partenza di Franchi per laè stata annunciata durante la puntata del 4 novembre, quando Alfonso Signorini ha informato il giovane idraulico senese della sua nuova avventura come ospite al Gran Hermano. Una volta nella Casa spagnola, ha avuto l’opportunità di riabbracciare Maica, che non ha perso l’occasione per indagare sul suo rapporto con Minghetti, chiedendo: “Scusa, a te ti manca lei?” La risposta diè stata chiara, ribadendo che non provava una mancanza specifica per Mariavittoria.