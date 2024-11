Ilfattoquotidiano.it - Congresso Usa: prima deputata trans e due afroamericane al Senato. Riconfermati Ocasio Cortez, Pelosi e Sanders

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Dueelette ale alla Camera ladichiaratamentegender. Due novità assolute per ildegli Stati Uniti, che vede anche la riconferma dei veterani dem Alexandria, Nancye Bernie. Mentre procede lo spoglio delle schede che delinea la vittoria di Donald Trump anche negli Swing states, prende forma il nuovo volto del Parlamento americano. Se tutti questi nomi entrano sul fronte democratico, per i conservatori gli elementi più significativi sono le riconferme di Ted Cruz in Texas e di Rick Scott in Florida consentono al Gop di mantenere due seggi al. Democratici – Per lavolta alvengono elette nella stessa tornata due, Lisa Blunt Rochester e Angela Alsobrooks, che è lasenatrice di colore a rappresentare il Maryland.