Lopinionista.it - Chiara Civello, a 10 anni dall’album “Canzoni” torna sul palco con alcune date speciali fino a dicembre

Leggi tutto su Lopinionista.it

ph Fabio IovinoROMA – A dieciesatti dalla pubblicazione di ‘’, album che ha segnato un momento significativo nella sua carriera artistica,sultra novembre eper una serie di concerti, ‘– 10 Years – Gold Tour’, in diverse città italiane e oltre i confini nazionali, accompagnata da una nuova edizione deluxe dell’album, disponibile dal 27 novembre. Un doppio vinile (gatefold 180gr), pubblicato da Quarter Moon / Space is the Place, e una nuova edizione digitale ‘– 10 yearsversary’ che vede la presenza di due bonus-track e sei alternative tracks e versioni inglesi con nuovi arrangiamenti. ‘– 10 Years – Gold Tour’ è dunque un’occasione per riascoltare in una nuova veste gli indimenticabili brani di cui l’album è composto: un repertorio che spazia da Sergio Endrigo a Umberto Bindi, da Pino Danielea Paolo Conte, Vinicio Capossela e Vasco Rossi.