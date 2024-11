Calciomercato.it - Caos Fifa, ‘spariti’ i soldi per i grandi club

Dopo mesi di attesa, il nuovo Mondiale per, che debutterà tra circa sette mesi, ha finalmente un regolamento ufficiale Le 61 pagine del documento chiariscono molti dettagli organizzativi, ma lasciano in sospeso uno degli aspetti più importanti per i partecipanti, comprese squadre come Inter e Juventus: il montepremi., rebus introiti per il Mondiale per(LaPresse) – Calciomercato.itNelle scorse ore è stato pubblicato il regolamento ufficiale del Mondiale per, ma ad ora non vi sono ancora informazioni relative alle cifre che verranno distribuite aipartecipanti, né sui contributi di solidarietà previsti per le squadre non coinvolte nel torneo. L’articolo 37 del regolamento si limita a indicare che “le disposizioni finanziarie riguardanti il montepremi e i pagamenti di solidarietà saranno comunicate tramite una circolare”.