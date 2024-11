Dailymilan.it - Calciomercato Milan, idea Davide Zappacosta a parametro zero? Le ultime

Leggi tutto su Dailymilan.it

potrebbe approdare anella prossima sessione estiva di? Il punto della situazione Ilpensa a. La dirigenza rossonera ha individuato nel profilo del laterale classe 1992 uno dei profili migliori per sostituireCalabria. Infatti, il capitano rossonero ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Data in cui terminerà la sua esperienza con la maglia delvisto la mancata intesa tra società e calciatore riguardo un possibile prolungamento del contratto. Motivo per cui il club ha già iniziato la ricerca di un suo sostituto, individuando una possibile scelta nel numero 77 dell’Atalanta.al posto di Calabria? L’delper sostituire il capitano View this post on Instagram A post shared by(@? LeLEGGI ANCHEstai attento: il Tottenham piomba su Tijjani Reijnders! L’indiscrezione Calciatore che avrebbe convinto la società rossonera grazie alla sua esperienza internazionale – testimoniata da una parentesi con la maglia del Chelsea – e alla sua duttilità.