Ilrestodelcarlino.it - Bottura fa brillare tutta Modena nella guida Michelin: “Jessica è la nostra nuova stella”

, 6 novembre 2024 – “La cucina diis the best!”, esclama Massimo, mentre i ragazzi della sua brigata impiattano uno dei suoi piatti - simbolo, “La parte croccante della lasagna”, che viene servito agli ospiti del galà, nelle nuove sale del Palazzo dei Musei: su un pregiato ragù e una besciamella leggera si incastona una chips tricolore, che riporta alla mente la ghiottissima crostina che tutti abbiamo amato ‘grattare’ dalla teglia delle lasagne della nonna. “Cucinare non riguarda solo la qualità degli ingredienti, ma anche la qualità delle idee”, dice l’ammiratissimo chef, ‘psichedelico’ come la sua lasagna: il prossimo anno la sua Osteria Francescana di Rua, nel cuore di, compirà trent’anni, e lui – annuncia – continua a “ridefinire il ricco patrimonio gastronomico, con il desiderio sempre attuale di vedere la cucina italiana evolversi”.