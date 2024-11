.com - Biliardo / Cigno Moie e Passion Jesi hanno un passo un più

Dopo la giornata di sosta venerdì 8 novembre si ritorna a giocare. Il Circolo Cittadinopunta a centrare i play off: turno casalingo colripe4 assolutamente da vincere VALLESINA, 6 novembre 2024 – Venerdì 25 ottobre si è giocata la 6° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1, l’8° giornata del campionato provinciale di serie A e la 6° giornata del campionato provinciale di serie B. Dopo una settimana di sosta si riprenderà a giocare venerdì 8 novembre. In generale buono l’andamento delle squadre die della Vallesina con il1 diche guida la classifica della serie A provinciale, il3 al comando della serie B Girone 2 a pari punti con ilripe2. Anche in serie B Girone 1 parlano: primo il3.Il1 (serie A1) ha vinto 5 a 1 in trasferta contro Azzolino 2.