Bari, assaltati e saccheggiati due portavalori: bottino per oltre un milione di euro

Due furgonisono statie rapinati stamane sulla strada statale 96 all'altezza di Grumo Appula (), nel tratto fra Mellitto e Altamura in direzione di Altamura. Un'operazione massiccia che avrebbe visto l'impiego di un commando armato di almeno 10 persone, l'uso di due bombe e diversi colpi d'arma da fuoco, presumibilmente kalashnikov. Secondo quanto si apprende, la refurtiva totale ammonterebbe a più di undi. I malviventi prima hanno fatto esplodere le bombe e poi, scaricando i colpi delle loro armi sui veicoli, hanno cercato di fermarne la marcia e di minacciare il conducente. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio di due Lancia Y e del Fiat Ducato. Non si sono registrati feriti.