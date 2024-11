Biccy.it - Alessandro Egger e Gilles Rocca, rissa sfiorata a La Talpa: le anticipazioni

Leggi tutto su Biccy.it

frizzanti dalla seconda puntata de La. Tra le tante cose c’è stata anche una lite furiosa tra, che è stato trattenuto dall’amico Andrea Preti. Pare che tutto sia iniziato quando nella notte il modello ha dichiarato di aver visto un uomo con la barba che gli puntava addosso una torcia, lasciando intendere che potesse essere la. Andrea Preti si è arrabbiato eè andato su tutte le furie. Il regista si è scagliato contro: “Ma che sei scem0? C’ho 41 anni e quindi mi devi portare rispetto! Io me ne vado immediatamente se c’è una persona come te dentro la casa. Pezzo di m***a“. Questo è solo l’antipasto della prossima puntata. Scontri, nuovi sospetti e prove mozzafiato: tutto questo vi aspetta nella seconda puntata de #La! Appuntamento a martedì prossimo su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! pic.