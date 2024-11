Ilrestodelcarlino.it - Addio all’anima del pub Pavoncino: "Grazie Carlo, mancherai a tutti"

Si terrà questo pomeriggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Borgo Tossignano, con partenza dalla camera mortuaria di Imola, l’ultimo saluto aMingazzini. Lo storico titolare del pub ‘Il’, tra i locali più gettonati della vallata del Santerno negli anni Ottanta e Novanta, ora traslocato a Fontanelice sotto la guida del figlio Renzo, se n’è andato in silenzio lunedì scorso all’età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Persona solare e cordiale con, Mingazzini adorava stare in mezzo ai giovani. La sua storia, infatti, ha incrociato quella di intere generazioni di borghigiani: "Un punto di riferimento della movida del nostro abitato per decenni con il suo pub, diventato una tappa fissa in collina per tanti prima o dopo la discoteca, a due passi da Piazza Unità d’Italia – l’ha ricordato il sindaco di Borgo Tossignano Mauro Ghini –.