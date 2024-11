Zaccaria | Mi sento di concordare con Conte il Napoli non era una squadra di fenomeni prima…

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

: ilnon era unadiprima della partita con l’Atalanta e non è unadi brocchi dopo la sconfitta con i bergamaschi Mario, nel suo Editoriale scritto suMagazine.Com, ha parlato del momento delicato che sta attraversando ildopo la sconfitta interna contro l’Atalanta. Queste le parole del giornalista: ”Ancora una volta midicon Antonio. ilnon era unadiprima della partita con l’Atalanta e non è unadi brocchi dopo la sconfitta con i bergamaschi. Tuttavia è evidente che la lezione subita dai nerazzurri di Gasperini lascia degli strascichi e dovrà essere – come sicuramente avverrà – analizzata in maniera analitica dall’allenatore e dal suo staff per fare una serie di riflessioni e per capire che cosa ci sia da aggiustare in corso d’opera.