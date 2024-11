Ilfattoquotidiano.it - “Vorrei morire sul palco, alla fine di una canzone”: la confessione di Red Canzian dei Pooh

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

suldi una, il più tardi possibile”. Red, lo storico bassista dei, si confessa in un’intervista senza filtri al Corriere della Sera in cui presenta la sua nuova autobiografia e ripercorre i momenti salienti della sua vita. Tra ricordi d’infanzia, aneddoti sulla sua carriera e scorci di vita privata, musicista confida quale sia la sua paura più grande: “Invecchiare come mia madre che non mi riconosceva più“. Un timore legato al ricordo della madre, che ha sofferto di depressione per tutta la vita: “Non l’ho mai vista felice“, ricorda. “Si chiamava Caterina ma non le piaceva. Un bel giorno iniziò a farsi chiamare Giannina. Una delle sue tante invenzioni, ha sempre sofferto di depressione. Non l’ho mai vista felice. Aveva mille paureAveva mille paure.