Ilgiorno.it - Vigile investito davanti a scuola: biciclettata per la sicurezza di bimbi e genitori

Milano – Bambini einsieme per chiedere piùin strada. Alle 8 di questa mattina, martedì 5 novembre, una quindicina di giovanissimi alunni della primaria Leopardi con mamme e papà si sono ritrovati in via Prestinari angolo via degli Imbriani, in zona Bovisa, per raggiungere in bici o in monopattino la lorodi viale Bodio,alla quale il giorno prima è statounimpegnato nel servizio. Viale Bodio, luogo investimentourbano Milano, 4 NOVEMBRE 2024, ANSA/DAVIDE CANELLA "A misura di persona" L'iniziativa, hanno spiegato i partecipanti, è stata lanciata per "ribadire che è sempre più urgente agire per far sì che la città cambi velocità e scelga un passo più a misura di persone". Una richiesta arrivata a 24 ore esatte dal grave incidente che ha coinvolto il ghisa di 62 anni, finito al Policlinico con sei costole rotte e un polmone perforato dopo essere statodall'auto di un istituto di vigilanza.