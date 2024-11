Ilfattoquotidiano.it - Venezuela: a Machado e Gonzalez Urrutia va il premio Sacharov, ma Maduro andrà comunque al potere

Ottobre si è chiuso con il Parlamento europeo vestito con i colori del, non però quelli che rappresentano il regime di Nicolás, ma quelli di Edmundo Gonzáleze María Corina. Il presidente eletto delnei comizi del 28 luglio scorso (secondo gli atti mostrati dall’opposizione) e la leader del partito Vente(e vera anima del Paese che vuole un cambiamento) sono stati infatti insigniti con il2024. Riconoscimento destinato a chi lotta per la difesa e promozione dei diritti umani, in special modo per la libertà di pensiero e di espressione. Edmundo e Maria Corina “lottano per ripristinare la libertà e la democrazia nonostante le ingiustizie”, le parole della maltese Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, durante l’emotiva cerimonia.