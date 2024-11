Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 5/11/24

Ma voi vi rendete conto che noi siamo stati privati delladisullo Smart-gate/ mutanda-gate perché Morena ci ha detto di voler tutelare i suoi genitori che la guardano da casa, e poi oggi si è letteralmente presentata alle 14.45 su Canale 5 in lingerie, strusciandosi addosso ad un asse da stiro come se fosse il palo di lap dance dei night club? No, guardate, io non voglio fare la bacchettona, eh, per me lesono libere di spogliarsi quanto vogliono e di essere sensuali come vogliono, ma posso dire che per LA SFILATA DEL TRONO OVER DICHE VA IN ONDA DOPO PRANZO ho trovato totalmente fuori luogo e imbarazzante non tanto il look, quanto proprio la performance complessiva della dama? Insomma, non è la prima volta che assistiamo a signore che si denudano durante le sfilate (io lo trovo cringe a priori, ma di base trovo cringe il 99,9% delle sfilate di ogni tipo, quindi probabilmente non faccio testo ed è proprio un problema mio) ma al solito ci sono modi e modi, e lo stesso look può risultare sensuale addosso ad una persona e cafone addosso ad un’altra.