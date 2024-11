Una perdita enorme Lutto nella musica italiana addio al grande artista

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

nel mondo della. È morto a 78 anni unae importante figura di riferimento nel panoramale italiano per oltre quarant’anni. Era conosciuto soprattutto per la sua collaborazione con Renato Zero, che è andata ben oltre il semplice sodalizio professionale, trasformandosi in unaamicizia tra i due artisti. La sua carriera è iniziata nel 1982, quando ha contribuito a realizzare arrangiamenti e ha diretto le orchestre nei tour disuccesso di Renato Zero. Il loro lavoro ha portato alla creazione di brani disuccesso come “Souvenir”, “Più o meno” e “Ave Maria”, che nel 1993 ha ottenuto il quinto posto al Festival di Sanremo. Adele ferma il concerto e scoppia in lacrime, la scoperta di fronte a migliaia di fan: chi c’era tra il pubblicoin, morto Renato Serio Per non parlare del celebre arrangiamento, entratostoriale, del medley “Triangolo / Mi Vendo” tormentone di Renato Zero, eseguito ininterrottamente in concerti dal metà degli anni Novanta.