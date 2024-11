Lettera43.it - Trump, i social e i fatti alternativi: estratto di Come parla un populista di David Allegranti

Leggi tutto su Lettera43.it

Il populismo è uno dei macrofenomenii e politici del nostro tempo. Sfuggente e complesso, di difficile individuazione, è spesso usatoetichetta ideologica per bollare le idee di chi non la pensanoi. Questo non significa però che i populisti non esistano. Uno di loro è Donald, oggetto di studio diun, il nuovo libro di, autore per Lettera43 della rubrica Pigiama Palazzi. L’ex presidente degli Stati Uniti ha usato le armi deimedia,X, per veicolare i propri contenuti politici e per condizionare nettamente la pubblica opinione. Ha detto bugie, attaccato gli avversari, sia interni sia esterni, insultandoli. Analizzare ilpolitico, a partire dalla campagna elettorale del 2016, è prezioso per le nostre latitudini, perché la mentalitàè diffusa non soltanto negli Stati Uniti, dove c’è una ricca tradizione politica.