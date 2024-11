Sport.quotidiano.net - Trampolino elastico, la pratese Cecchi prima in Coppa Campioni

Prato, 5 novembre 2024 - Chiarasi è piazzata al primo posto nelladi, categoria “senior”. E' il verdetto emesso nelle scorse ore dalla massima competizione nazionale andata in scena a Milano, che ha visto concorrere le migliori atlete d'Italia. E la ventenne di Prato, cresciuta nell'Etruria, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio con un punteggio di 50,550, in continuità con il suo passato di “atleta prodigio”. Quando gareggiava nelle categorie giovanili infatti, era probabilmente l'agonista più promettente del panorama italiano. Si era poi presa un lungo periodo di pausa dalle competizioni, mettendo a sorpresa in stand-by una carriera dadella classe che sembrava lanciatissima. Il richiamo dell’agonismo è stato però troppo forte: è ripartita con una nuova società un paio d'anni fa, ovvero la Giobri New Balance di Pescia.