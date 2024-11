TheFalcon Track a mostra Bicyclette | Un altro Giro tra Francia e Italia

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 5 nov. (askanews) – L’ADI Design Museum di Milano ospita “: Untra”, unache celebra l’evoluzione del design ciclistico attraverso le produzioni dei due paesi. Tra i progetti più innovativi in esposizione spicca, progettata da Romolo Stanco e sviluppata da TOOT Engineering, un’eccellenzana che rappresenta il futuro della progettazione ciclistica personalizzata. La, curata da Nodesign.net (Jean-Louis Frechin, Angelo Chiacchio, Loïc Le Guen) e Matteo Ragni, con progetto di allestimento dello stesso Ragni insieme a Chiara Selmi, va in scena dal 6 novembre all’8 dicembre, e offre una prospettiva privilegiata sull’evoluzione del design dei cicloveicoli, dalle origini storiche fino alle più recenti innovazioni. In questo contesto,si distingue come esempio emblematico di come la tradizione manifatturierana si stia evolvendo attraverso le più avanzate tecnologie di produzione.